Индия идет на уступки: пошлины на авто из Европы могут сократить со 110% до 10%

Индия готовится существенно снизить импортные пошлины на автомобили из стран Евросоюза в рамках готовящегося соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

© Российская газета

По данным агентства, базовая ставка на ввоз автомобилей из ЕС может быть сокращена со 110% до 40% сразу после вступления соглашения в силу, которое ожидается 27 января. Речь идет о примерно 200 тысячах машин стоимостью свыше 15 тысяч евро (примерно 1,35 млн рублей), поставляемых из 27 стран Евросоюза.

Источники Reuters отмечают, что в дальнейшем тариф может быть дополнительно снижен - вплоть до 10%. Это существенно упростит выход на индийский рынок для европейских автопроизводителей, включая Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, чье присутствие в стране сейчас ограничено.

При этом послабления не затронут электромобили как минимум в течение первых пяти лет. Такой подход объясняется стремлением индийских властей защитить инвестиции национальных производителей - Mahindra & Mahindra и Tata Motors, активно развивающих собственные электрические линейки.

Ожидается, что соглашение о свободной торговле в целом приведет к расширению товарооборота между Индией и ЕС. В частности, Нью-Дели рассчитывает на рост экспорта текстиля и ювелирных изделий, которые с августа прошлого года подпадают под 50-процентные пошлины США.

Индия является третьим по величине автомобильным рынком в мире после Китая и США. В стране ежегодно продается около 4,4 млн легковых автомобилей, однако доля европейских брендов не превышает 4%. Рынок в основном контролируют Suzuki Motor, а также местные Mahindra и Tata, на которые приходится около двух третей продаж.