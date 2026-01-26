В Тольятти заметили Lada Azimut в упрощенной версии

В Тольятти на дорогах общего пользования сфотографировали очередной прототип кроссовера Lada Azimut. На этот раз - автомобиль в упрощенном исполнении.

Его выделяют черные штампованные диски и оформление задней стойки кузова - она выполнена в матово-черном цвете вместо ранее демонстрировавшегося серо-серебристого.

Наличие "штампов" не указывает на то, что такие будут ставиться на "Азимут" в базовой версии. Однако это не должно исключать возможности установки стальных дисков клиентами, поэтому обкатка на таких колесах - часть комплекса испытаний.

Передняя и задняя части кузова по-прежнему закрыты камуфляжной пленкой, несмотря на то, что дизайн автомобиля не является секретом.

Также известен набор силовых агрегатов, которые получит Lada Azimut. Флагманская модель будет оснащаться модернизированными атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Коробки передач - 6-ступенчатая МКП и вариатор.

Вне зависимости от силового агрегата Lada Azimut во всех комплектациях будет переднеприводной. Версий 4х4 не предусмотрено проектом.

Также для новинки на премьере Lada Azimut летом 2025 года вазовцы заявляли турбомотор мощностью 150 л.с. в паре с классическим "автоматом".

Старт серийного производства кроссовера намечен на третий квартал текущего года (июль - сентябрь), а начало продаж - на четвертый квартал.