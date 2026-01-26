В РФ водитель смог вернуть права после ДТП с самокатчиком. Автомобилист в России смог добиться возвращения водительских прав после аварии с участием пользователя средства индивидуальной мобильности (СИМ). Правда, по данным IZ.RU, для этого россиянину пришлось дойти до Верховного суда.

© Quto.ru

В ходе рассмотрения дела водителя, который не уступил дорогу пользователю электросамоката, который нарушил ПДД, ВС РФ полностью оправдал автомобилиста.

Сам инцидент произошёл в августе 2023 года в Москве. Мужчина за рулём легковушки при повороте во двор сбил самокат, двигавшийся в том же направлении. В результате его водитель перелетел через капот и получил травмы средней тяжести.

Суд признал автомобилиста виновным и лишил его прав по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Мужчина с наказанием не согласился и обжаловал решение, но вышестоящие судебные инстанции поддержали его. В результате дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону москвича.

В частности, по мнению суда, вопрос о том, имел ли самокатчик вообще право двигаться по проезжей части, «судебными инстанциями не исследовался и оценки не получил».

«В соответствии с пунктом 24.2(1) ПДД допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в частности по правому краю проезжей части дороги при соблюдении одновременно следующих условий: отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним», — говорится в постановлении ВС.

В результате суд полностью оправдал водителя, отменить решения нижестоящих инстанций и прекратить производство по делу.