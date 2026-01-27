В РФ можно купить кроссовер Volkswagen T-Cross oт 1,4 млн рублей

В РФ начались продажи новых кроссоверов Volkswagen T-Cross oт 1,4 млн рублей.

Частные поставщики начали ввозить в нашу страну компактный кроссовер Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей, что существенно ниже стоимости аналогичных моделей на рынке.

Самый доступный вариант от владивостокского поставщика оценивается в 1,4 млн рублей. За эти деньги предлагается модель из Китая в комплектации Comfort с двухцветным кузовом, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, панорамной крышей и кожаным рулем. Выпускают эти автомобили на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и продают только на китайском рынке.

Для сравнения, официально представленные на рынке Chery Tiggo 4 и его локализованная копия Tenet T4 стоят от 2 млн рублей, а белорусский Belgee X50 – почти от 2,5 млн рублей.

Также за 1,8 млн рублей доступен праворульный вариант из Японии с 1,0-литровым 116-сильным турбомотором и роботом DSG.

Леворульный кроссовер из Китая оснащен поскромнее – у него 1,5-литровый атмосферный двигатель и классический автомат.

За 2,45 млн рублей мультибрендовый салон в Москве предлагает новый кроссовер из Китая в базовой версии Fashion. Даже имея «цифровую приборку» и сенсорный экран, комплектация скромная: отсутствуют панорамная крыша, климат-контроль, кожаный руль и другие опции.

Все версии исключительно переднеприводные.