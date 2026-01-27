В Минтрансе прорабатывают варианты обозначения беспилотных автомобилей

Минтранс рассматривает вопрос обозначения беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

© Российская Газета

"Вопрос о том, как именно будут обозначаться беспилотные автомобили, находится в стадии проработки", - заявили там.

В Минтрансе также считают, что четкая маркировка высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств важна, поскольку упрощает их взаимодействие с другими участниками дорожного движения.

Напомним, что Национальный автомобильный союз предложил ввести в России новые цвета автомобильных номерных знаков: зеленые - для электромобилей, а бирюзовые - для беспилотных транспортных средств.