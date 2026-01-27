Замена батареи в Tesla грозит обойтись дороже самого авто

Владение электромобилем имеет ряд важных плюсов: от впечатляющей динамики и тихой езды до относительно низкой стоимости зарядки. Однако есть и подводные камни, которые могут омрачить радость от обладания. Один из них - замена аккумулятора.

Владелец подержанного седана Tesla Model S задумался о модернизации своей машины. Он решил установить более емкий аккумулятор на 90 кВт·ч для увеличения запаса хода взамен устаревшей батареи. Но расчеты показали, что новый источник питания обойдется вдвое дороже самого автомобиля.

Как сообщает портал CarScoops, в фирменном сервисном центре водителя огорошили ценой в 23 262 доллара, из которых 18 000 - стоимость самого аккумулятора. Аналогичные Tesla 2013 года стоят на рынке от 10 до 15 тысяч долларов.

Даже установка более компактного аккумулятора на 60 кВт·ч потребует затрат в размере 13 830 долларов.

Впрочем, новые батареи можно приобрести у сторонних поставщиков, часто по более низкой цене, чем у Tesla. Однако, учитывая, что седаны Tesla десятилетней давности продаются за 12 000 долларов и менее, покупка нового аккумулятора вряд ли оправдана.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Tesla заняла последнее место в рейтинге долгосрочной надежности Consumer Reports.