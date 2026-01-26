В РФ продают Lada Niva с салоном от Mazda

На одном из популярных сайтов объявлений появился уникальный экземпляр - доработанная Lada Niva в кузове пикап, выпущенная в 2000 году. Эта модель и без того редка, а данный экземпляр выделяется значительными модификациями.

Под капотом пикапа установлен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра с механической пятиступенчатой коробкой передач и постоянным полным приводом. Кроме того, хозяин готов передать с машиной полный комплект для перехода с карбюратора на инжектор. Несмотря на свой возраст, у автомобиля не такой и большой пробег - чуть более 70 тысяч километров.

Кузов машины подвергся серьезной доработке: он полностью переварен с использованием металла толщиной 2 миллиметра, при этом состояние порогов осталось идеальным. Раздаточная коробка была тщательно проверена, а замена подрамника устранила вибрации, характерные для классических "Нив". По заверению владельца, двигатель работает стабильно, компрессия во всех цилиндрах находится в заводских допусках.

Особое внимание привлекает салон машины: в нем установлены сиденья и элементы отделки от японского компактного хэтчбека Mazda Demio. Также была обновлена система охлаждения с заменой патрубков, радиаторов и термостата. "Нива" оснащена новой резиной и, согласно словам продавца, не требует дополнительных вложений.

Владелец просит за весьма редкий экземпляр всего 380 тысяч рублей.

