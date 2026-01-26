В Иране представлен клон Lada Vesta

В Иране замечен похожий на Lada Vesta автомобиль. Иранские компании Iran Khodro и Bahman Motors практически завершили работу над новой совместной разработкой — седаном под названием IKCO Envoy. Внешне новинка напоминает российский флагманский седан, также не исключено, что в основу модели легла машина из КНР, пишет портал «Южный автомобиль».

По предварительным данным, в движение автомобиль будет приводить 225-сильная гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый «атмосферник» на 88 сил и выдающий 137 л. с. электромотор. Сочетается с агрегатами вариатор.

Внешне модель напоминает российский автомобиль, особенно оформление задней части кузова. При этом подчёркивается, что АвтоВАЗ никакого отношения к проекту не имеет, а построена новинка может быть на базе китайского седана Changan Alsvin.

Сроки начала продаж IKCO Envoy пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ готовится к старту продаж Lada Vesta в Иране. Отечественное флагманское семейство автомобилей прошло все процедуры, связанные с сертификацией на рынке восточной страны. Машины уже получили документы GCC, которые являются иранским аналогом Одобрения типа транспортного средства и разрешают продажи машин на местном рынке, а держателем является компания Nika Motors, которая будет заниматься поставками техники.