ROLF получил одобрение LDF-3 от Scania на моторные масла Rolf Krafton S9 M

Компания Rolf Lubricants, известный производитель высокотехнологичных смазочных материалов, получила официальное одобрение LDF-3* от компании Scania* для своего моторного масла Rolf Krafton S9 M.

Это масло специально создано для дизельных двигателей Scania, работающих в грузовиках, автобусах и строительной технике, испытывающей серьёзные нагрузки. Моторное масло отличается высокой эффективностью при увеличенных интервалах замены, что позволяет заметно сократить расходы на обслуживание техники автопарка.

Полностью синтетическая формула с базовыми маслами, усиленная специальным пакетом присадок, отличается отличной термической и антиокислительной стабильностью. Такие характеристики помогают уменьшить износ двигателя и препятствуют образованию лаковых и шламовых отложений внутри, что особенно важно при разовом случайном использовании топлива низкого качества.

Масло Rolf Krafton S9 M 10W-40 разработано с учётом требований ведущих мировых производителей техники, включая Mercedes-Benz, MAN, Volvo и Renault. По физико-химическим показателям этот продукт превосходит принятые отраслевые стандарты.

* Scania AB — шведская компания, которая выпускает грузовые автомобили, автобусы, а также промышленные и морские двигатели, функционирует в более чем сотне стран. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся в Швеции, а заводы группы расположены в Швеции, Франции, Нидерландах, Аргентине, Бразилии и Польше. Ежегодно фирма производит свыше 100 тысяч автомобилей.

** Scania использует собственный допуск Long Drain Fieldtest (LDF) для дизельных моторных масел, рассчитанных на длительные интервалы замены.