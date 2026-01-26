Новый Haval Dargo прошел сертификацию в РФ и готов к выходу на рынок

Haval сертифицировал для российского рынка обновленный кроссовер Dargo. Одобрение типа транспортного средства выдано компании "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" и действует до 12 апреля 2028 года, сообщают "Китайские автомобили".

Отмечается, что в России появится самая последняя итерация кроссовера - минуя первый рестайлинг 2023 года. Ключевые отличия во внешности: новая решетка радиатора с черным геометрическим рисунком вместо хромированных планок, измененные бамперы, иная дверь багажника и обновленные логотипы.

Главное техническое изменение - модернизированный 2-литровый бензиновый турбомотор GW4N20A. Его мощность увеличена со 192 до 200 л.с., а крутящий момент вырос с 320 до 380 Нм.

Двигатель получил обновленную электронику Bosch, новую турбину и доработанную выхлопную систему, соответствующую экологическому стандарту Евро-6. Как и прежде, допускается использование бензина АИ-92.

Коробка передач прежняя - 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В зависимости от версии кроссовер будет доступен с передним или полным приводом.

Каким будет интерьер обновленного "Дарго" для России, пока неизвестно. В Китае модель оснащается новой мультимедийной системой с "парящим" экраном диагональю 14,6 дюйма, двухспицевым рулем и подрулевым селектором трансмиссии. Ожидается, что аналогичные решения появятся и в российской спецификации.

Сборка модели, как и прежде, будет вестись на заводе бренда в Тульской области.

Дата выхода новинки на рынок РФ не сообщается.

Купить актуальный Haval Dargo сейчас можно в шести комплектациях, включая версии Dargo X, по цене от 3,2 до 3,8 млн рублей.