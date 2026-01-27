Changan выпустил самый дешевый автомобиль в своей линейке

Главной особенностью стала рекордно низкая цена, которая в пересчете по текущему курсу составляет около 500 тыс. рублей. Это самая дешевая машина в линейке автопроизводителя.

В отличие от других комплектаций, удешевленный Lumin лишился подушки безопасности переднего пассажира. Удален целый ряд систем активной безопасности: антипробуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESC), помощь при экстренном торможении (BA) и помощь при старте на подъеме (HHC).

Задние дисковые тормоза заменены на барабанные. Мультифункциональное рулевое колесо заменено на обычное. Отсутствуют аудиодинамики и 10,25-дюймовый центральный сенсорный экран. Соответственно, удалена и камера заднего вида. Для помощи при парковке остались только задние парктроники.

Электромобиль оснащен 48-сильным (35 кВт) электродвигателем на передней оси с крутящим моментом 85 Н·м. По заявленным данным, запас хода составляет 205 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 101 км/ч.

