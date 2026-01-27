Foton раскрыл характеристики новой машины для России

Раскрыты характеристики нового пикапа для РФ. В ближайшее время на российском рынке пикапов появится новая модель Foton Tunland G9. Дебют модели запланирован на I квартал 2026 года, а пока официальный дистрибьютор марки, компания «МБ Рус», поделилась с Quto.ru характеристиками автомобиля.

Под капотом рамного грузовика разместится 2,0-литровый турбодизель на 162 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — полный.

Сообщается, что полная масса машины составляет 2980 кг, а грузоподъёмность достигает 905 кг. Также в компании отмечают, что пикап способен преодолевать суровое бездорожье, в том числе благодаря дорожному просвету в 210 мм.

Новинка будет оснащаться 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, экраном медиасистемы того же размера, светодиодной оптикой, мультирулём, двухзонным климат-контролем, несколькими режимами езды и обычным круиз-контролем.

Премьера Foton Tunland G9 в России состоится 10 февраля 2026 года.