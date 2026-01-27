На старых автобусах предложили возить бесплатно по "Пушкинской карте"

Во фракции "Новые люди" предложили признать пожилые автобусы старше 20 лет культурными объектами и разрешить на них бесплатный проезд по "Пушкинской карте". Запрос на эту тему депутаты Госдумы отправили в Минкультуры.

Обсудить идею министерству они предлагают совместно с Минтрансом.

Авторы обращения обратили внимание на то, что в России продолжают курсировать десятки тысяч автобусов, чей возраст давно перевалил за два десятка лет. В письме приводится статистика, согласно которой около 46 тыс. машин (34% автобусного парка) эксплуатируются сверх нормативного срока службы.

"В качестве меры общественного внимания предлагаем признать автобусы, чей возраст превышает 20 лет, культурными объектами - даже если они продолжают ежедневно перевозить пассажиров, - нашли неожиданное решение парламентарии. - Такой статус будет подчеркивать проблему изношенности конкретного транспорта и станет символическим сигналом для региональных властей о необходимости ускоренной замены подобных машин на новые".

Дополнительно, считают депутаты, возможно ввести бесплатный проезд для школьников по "Пушкинской карте" в автобусах старше 20 лет. "Это станет своеобразным напоминанием о "возрасте" транспорта и подчеркнет его несоответствие современным стандартам: дети будут ездить бесплатно именно потому, что автобус давно должен был быть выведен из эксплуатации", - объяснили авторы письма.