В Петербурге устранят "ошибку" платной парковки

Платное парковочное пространство Петербурга планируют избавить от ловушки, попадание в которую - гарантированный штраф в 3000 рублей. Это так называемый "разрыв сессии", из-за которого добросовестных водителей, замешкавшихся с продлением оплаты стоянки, наказывают наравне с теми, кто сознательно оставил машину, не заплатив.

Напомним, сегодня в Петербурге водитель не имеет возможности законно продлить парковочную сессию после истечения оплаченного времени, оставаясь на том же месте. Чтобы не "попасть на штраф", он должен не позднее десяти минут после завершения сессии завести автомобиль и уехать в другую парковочную зону, где заново оплатить парковку. Если же он вносит плату, не уезжая, то получает штраф. При этом внесенная плата за парковку водителю не возвращается - фактически его наказывают дважды!

Автовладельцам не удается оспорить такие штрафы, ведь допущенный ими временной разрыв формально образует состав административного правонарушения. Также причиной штрафа становится неправильное указание госномера транспортного средства, номера парковочной зоны. Эти нарушения тоже обычно являются следствием невнимательности, а не злого умысла. А в последнее время к причинам ошибок добавились и сбои в работе мобильного интернета и навигации.

Автоэксперты давно предлагали взять на вооружение опыт платных парковок Москвы. Там автомобилист может в личном кабинете на сайте или в приложении исправить ошибки в парковочной сессии до завершения текущих суток, если он что-то забыл оплатить или заплатил не так, как надо. "Человеку дают право на ошибку и ее исправление. В Петербурге этого нет: если вы зазевались и забыли оплатить, то дальше вы платите штраф. Это какая-то карательная парковка!" - говорил "Российской газете" член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

С предложением изменить ситуацию в Смольный обратилась парламентская комиссия по транспорту. И была услышана. Как сообщил глава комиссии Алексей Цивилев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков проинформировал депутатов, что проект постановления, которое позволит исправлять ошибки, допущенные при оплате парковки, уже разработан городским комитетом по транспорту и проходит согласование в органах исполнительной власти. Документ "предусматривает возможность изменения сведений о государственном регистрационном номере транспортного средства, номере парковочной зоны, а также времени окончания парковочной сессии до конца суток, в течение которых была внесена плата за размещение транспортного средства на платной парковке".

Тем временем

В России может быть введена постоплата платных парковок. Соответствующий законопроект в настоящий момент прорабатывается в минтрансе.