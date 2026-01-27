Нижегородский «Промтех» представил минивэн «Капитан»

В Нижнем Новгороде началось производство минивэнов «Капитан». Российская компания «Промтех» представила в Московской области семейство пассажирских машин Kapitan-C. Линейка будет включать в себя минивэн в нескольких вариантах исполнения, в том числе для перевозки инвалидов. Об этом производитель сообщил редакции Quto.ru.

Автомобили оснащаются 2,0-литровым дизелем на 150 сил, в связке с которыми работают 6-ступенчатая механическая коробка передач или 9-диапазонный «автомат», привод — только передний. Опционально машины можно оборудовать двухконтурной пневмоподвеской.

Все машины будут доступны в четырёх размерах с длиной от 4998 до 5940 мм, шириной 2030 мм и высотой 2030 или 2420 мм. Помимо этого, покупатель сможет выбрать несколько вариантов компоновки салона.

Линейка вэнов будет включать автобусы на семь или девять посадочных мест, а также социальное такси, позволяющее перевозить одного человека в каталке и до шести пассажиров на обычных сиденьях.

Как сообщили в «Промтехе», производство Kapitan-C налажено на заводе в Нижнем Новгороде. На данный момент минивэны проходят сертификацию, а старт продаж нового семейства автомобилей начнётся весной 2026 года.