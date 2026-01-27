Прошла премьера "убийцы" Toyota Alphard с подушкой безопасности для головы

Бренд Luxeed, являющийся совместным детищем Huawei и Chery, готовится представить свой новый премиальный минивэн V9. Новинка должна появиться на домашнем рынке в течение первого квартала текущего года. Среди необычных опций, которые обещают производители, - генератор кислорода и инновационная подушка безопасности, ориентированная на защиту головы.

Размеры автомобиля составляют 5359х2009х1879 миллиметров, а колесная база достигает 3250 миллиметров. Хотя общий дизайн Luxeed V9 напоминает многие модели-конкуренты, передняя часть автомобиля отличается уникальными чертами, характерными для стиля бренда. Например, капот и форма светотехники напоминают кроссовер R7. Задняя светотехника оснащена синими секциями, сигнализирующими об активации комплекса водительских ассистентов.

Интерьер V9 пока не представлен, но известно, что минивэн будет доступен с семиместным салоном и комфортными раздельными креслами второго ряда, которые можно развернуть против хода движения. В оснащение войдут минимум три дисплея и холодильник. Подушка безопасности для головы, напоминающая шлем, будет работать в тандеме с дополнительными электронными системами кресла, автоматически приводящими его в травмобезопасное положение при угрозе аварии.

Ожидается, что Luxeed V9 получит трехмоторную гибридную силовую установку с 1,5-литровым 156-сильным ДВС в основе. По данным CarNewsChina, у авто будет предусмотрено два варианта батарей: на 37 и 53,35 кВт⋅ч. На электротяге машина сможет проехать от 158 до 223 километров, а общий запас хода составит 1,2 тысячи километров.

Основными конкурентами V9 называют такие модели, как Zeekr 009, Voyah Dream и Toyota Alphard.

