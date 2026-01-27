В России значительно вырос спрос на автомобили Aston Martin

Для люксового сегмента в России 2025 год стал успешным. Положительная динамика зафиксирована почти у всех марок, представленных на рынке. Особенно отличился британский Aston Martin, увеличивший свои продажи в 2,3 раза, пишет «Автостат».

За весь год в России было реализовано 695 новых автомобилей класса люкс. Этот показатель на 22 процента превысил результат 2024 года.

Статус самого популярного бренда в этом сегменте перешел к Rolls-Royce. Компания реализовала в прошлом году 225 машин, что равно примерно трети всего рынка. Bentley, занимавший первую позицию в 2023 и 2024 годах, переместился на второе место с результатом в 198 автомобилей. Третье место в рейтинге досталось Lamborghini, чьи продажи составили 159 единиц.

Среди других марок за год было продано 73 новых Ferrari, 25 — Aston Martin и 15 — Maserati. Именно Aston Martin среди всех люксовых марок продемонстрировал лучшие показатели прироста. Продажи Ferrari выросли на 59 процентов, Rolls-Royce — на 48, Bentley — на 13, а Lamborghini — на 6 процентов. Единственным брендом, столкнувшимся со спадом, стал Maserati, чьи объемы сократились на 57 процентов.

Лидером по продажам среди моделей стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, который нашел 156 новых владельцев. Вторую строчку занял кроссовер Lamborghini Urus с результатом в 138 экземпляров. Именно эта модель была самой популярной по итогам 2024 года. Замкнул тройку лучших внедорожник Bentley Bentayga, который приобрели 88 россиян.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил о резком росте объема импорта автомобилей BMW в Россию.