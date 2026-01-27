Составлен список автомобилей, которые подорожали в конце января

No Limits: в России подорожали 10 китайских автомобилей. На прошедшей неделе продолжилась тенденция к росту цен на автомобили китайских марок на российском рынке. Ключевым событием стала массовая отмена специальных скидок у премиального бренда Hongqi, что привело к значительному удорожанию всей его линейки. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные CARgument.

Самое заметное изменение — отмена скидки в 4,5 млн рублей на флагманский электрокар Hongqi EHS9. Также полностью прекратилось стимулирование спроса на модели H5, HQ9, HS3, HS5 и HS7 — в зависимости от модификации скидки от 1,09 до 2,19 млн рублей больше не действуют. Кроме того, подорожали H6 и H9.

Другие бренды также скорректировали цены в сторону роста. Voyah Passion прибавил в цене 95 тысяч рублей, а у JAC повысилась стоимость большинства моделей (J7, JS3, JS6, RF8, T8, T9) — в среднем на 35−75 тысяч рублей. Единственным позитивным исключением стал новичок в обзорах — бренд Eonyx, который наоборот ввёл скидку в 200 тысяч рублей на коммерческие модели Profi Cargo и Profi Pickup.

