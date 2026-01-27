Первенцем Yijing, совместного бренда Huawei и Dongfeng, станет большой кроссовер

Новая марка Yijing готовит к премьере свою первую модель – шестиместный паркетник. Разумеется, кроссовер электрифицирован, но подробности о технике еще не раскрыты.

Презентацию нового бренда под названием Yijing в Китае провели в ноябре прошлого года. Это очередной совместный проект компании Huawei – на этот раз с концерном Dongfeng. Правда, пока не сообщалось, вошла ли марка в альянс HIMA, который, напомним, сейчас включает бренды Stelato, Aito, Maextro, Luxeed и Shangjie – эти марки созданы IT-гигантом вместе с BAIC, Seres, JAC, Chery и SAIC соответственно. Как бы то ни было, дебютной моделью Yijing станет крупный кроссовер, его название еще не раскрыто. В декабре было объявлено о выпуске первого прототипа. А теперь марка Yijing поделилась фотографиями и видео с испытаний паркетника.

Кроссовер обклеен маскировочной пленкой, но кое-какое представление о дизайне получить все-таки можно. Модели достались компактные фары, над ними наверняка проходит пиксельное табло. Задние фонари тоже, скорее всего, сделаны в виде единой плашки. Паркетник Yijing также получил скрытые ручки дверей. А над лобовым стеклом имеется лидар: конечно, автопилот – от Huawei, как и остальная электроника. Размеры марка не озвучила.

Отдельных фото интерьера еще нет. Впрочем, на имеющихся кадрах видно, что внутри установили гигантский экран мультимедиа-системы – он занимает почти всю площадь передней панели. При этом приборка – либо в виде отдельного экрана, либо ее вовсе нет (в этом случае роль приборки возложена на проекционный дисплей). Также известно, что кроссовер будет доступен с шестиместным салоном.

О технике пока ни слова. Хотя и так понятно, что кроссовер электрифицирован. Вопрос лишь в том, сколько у него модификаций – исключительно гибридная (в этом случае ДВС, вероятно, работает только в режиме генератора), полностью электрическая или сразу обе.

Публичную премьеру кроссовер Yijing справит на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле. Но дизайн вполне могут раскрыть еще до презентации.