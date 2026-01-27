Назван возраст машин, которые покупали россияне в 2025 году

Раскрыт возраст машин с пробегом, которые россияне покупали в 2025 . По итогам 2025 года покупатели автомобилей на вторичном рынке стали чаще останавливать свой выбор на возрастную технику. Об этом редакции Quto.ru сообщили аналитики компании Pango Cars со ссылкой на собственную статистику.

Больше всего сделок — 32% — пришлось на подержанные легковушки в возрасте от 10 до 15 лет, ещё 29% покупателей купили технику возрастом от 5 до 10 лет.

Помимо этого, эксперты отмечают резкий рост спроса на автомобили с небольшим сроком эксплуатации. Так, в 2025 году объём сделок удвоился по сравнению с 2024 годом, а их доля достигла 19%.

Чаще всего россияне останавливали выбор на подержанных кроссоверах и внедорожниках — на них пришлось 39% сделок. Чуть меньшим спросом пользовались в прошлом году седаны (32%) и хэтчбеки (19%).

Уточняется, что средний размер автокредита на машины с пробегом составил 1,2 млн рублей со средней ставкой 23%. Чаще всего покупатели оформляли займ сроком на шесть лет.

Бестселлером вторичного рынка оказалась Lada, на долю которой пришлось 14% сделок. Кроме того, высок интерес россиян к подержанным Kia (11%) и Hyundai (10%).

Лидерами среди моделей оказались Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta.