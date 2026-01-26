Lixiang резко закрывает автосалоны в Китае. Что происходит

Бренд Lixiang резко сокращает дилерскую сеть. Китайский автопроизводитель Li Auto (Lixiang) оптимизирует дилерскую сеть, планируя закрыть около 100 шоурумов и точек продаж, что связано с необходимостью сокращения расходов на фоне невыполнения плана по продажам. Об этом сообщает CarNewsChina.

© Motor.ru

В настоящее время бренд представлен в КНР почти 900 точками, из которых компания управляет 548. Закрытию подлежат в основном шоурумы в крупных торговых центрах с высокой арендной платой, которые показали низкую эффективность в продажах. Ранее компания официально опровергала слухи о массовом закрытии дилерских центров, уточнив, что речь идёт именно о реструктуризации сети.

В 2025 году Li Auto продала около 406 тысяч автомобилей, не достигнув целевых показателей и выполнив план только на 63%.

Ранее сообщалось, что в России продают Chevrolet Niva с двигателем Toyota.