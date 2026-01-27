Apple готовит более 20 новинок в 2026 году: складной iPhone и умный хаб

Предстоящий 2026 год может оказаться для Apple периодом беспрецедентного обновления ассортимента, если верить слухам о более чем двадцати новых устройствах. Фокус компании, как ожидается, будет распределён между традиционными линейками вроде смартфонов и ноутбуков, а также совершенно новыми продуктами, включая умный хаб для дома и складной iPhone. Всё это должно подчеркнуть стратегию Apple, делающую ставку на искусственный интеллект, собственные процессоры и развитие экосистемы умного дома. Об этом сообщает издание pepelac.news.

В первой половине года, вероятно, появятся улучшенные версии существующих устройств. Среди них — iPhone 17e с процессором A19, поддержкой MagSafe и Dynamic Island, а также обновлённый iPad Air на чипе M4. В сегменте Mac ожидается переход MacBook Air на M5, а MacBook Pro — на M5 Pro и M5 Max с поддержкой PCIe 5.0 для ускорения SSD. Также может выйти Mac Studio с топовыми M5 Max и M5 Ultra, а параллельно — более доступный MacBook с процессором A18 Pro, крупным 12,9-дюймовым дисплеем и яркими цветами.

Особое внимание привлекают слухи о совершенно новых продуктах. Это может включать компактный умный хаб с экраном 6–7 дюймов, персонализированной Siri, чипом A18 и поддержкой FaceTime, а также собственную камеру видеонаблюдения с HomeKit. Кроме того, ожидается обновление Studio Display с Mini-LED подсветкой, ProMotion до 120 Гц и поддержкой HDR.

Вторая половина года, предположительно, будет посвящена флагманским моделям. Осенью могут дебютировать iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с чипом A20 Pro, более узким Dynamic Island, упрощённым управлением камерой и даже спутниковым интернетом. В этих устройствах также может появиться модем Apple C2 для 5G и камера с переменной диафрагмой. Одной из самых заметных премьер может стать складной iPhone с большим внутренним дисплеем почти без складки и боковой кнопкой Touch ID вместо Face ID.

Параллельно ожидаются обновления Apple Watch Series и Apple Watch Ultra с новым процессором, изменениями в дизайне и, возможно, Touch ID. Ближе к концу года компания может показать радикально переработанный MacBook Pro с OLED-дисплеем, сенсорным экраном, более тонким корпусом и чипами M6 Pro и M6 Max, а также встроенной сотовой связью.

Судьба некоторых устройств остаётся менее определённой. Apple TV и HomePod mini, которые ждали обновлений ранее, могут получить новые чипы, поддержку Wi-Fi 7 и более умную Siri. AirTag нового поколения, по слухам, предложит увеличенную дальность поиска и улучшенную защиту от вмешательства. Кроме того, в 2026 году могут впервые показать Apple Glasses — очки дополненной реальности, а также дверной звонок с Face ID и новый iPad mini с OLED-дисплеем.