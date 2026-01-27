Китай обошел США и стал мировым лидером по продажам автомобилей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире в 2025 году достигли впечатляющей отметки в 91 935 010 единиц, что на 3,6% превышает показатель предыдущего года. Такие данные приводит агентство "Автостат" со ссылкой на исследование консалтинговой компании GlobalData.

© Российская Газета

Китай, уже много лет удерживающий лидерство, в 2025 году продал 26 887 094 автомобиля, что на 5,6% больше, чем годом ранее. США также продемонстрировали уверенный рост, реализовав 16 325 284 машины, что на 2,5% больше по сравнению с 2024 годом. В странах Западной Европы авторынки суммарно увеличились на 0,3% и составили 13 416 422 единицы. В Восточной Европе продажи выросли на 0,4%, достигнув 4 691 409 автомобилей.

Особенно заметный рост продемонстрировала Южная Америка, где местные дилеры реализовали 3 124 215 машин, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. Среди других крупных рынков можно выделить Японию, Канаду и Южную Корею с ростом на 3,3%, 3,2% и 3,5% соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota и Mazda укрепляют позиции на российском авторынке.