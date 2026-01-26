Россияне стали активнее покупать автомобили Mazda и Toyota

Toyota и Mazda улучшили позиции на российском рынке. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подвели итоги четвёртой недели 2026 года. Аналитики отмечают серьёзный рост продаж японских автомобилей двух марок. С чем связан ажиотажный спрос, не уточняется.

© Toyota

Toyota и Mazda, реализовав 555 и 541 машин, соответственно, заняли пятую и шестую строчку марочного рейтинга. Неделей ранее фирмы занимали шестую и девятую позиции.

Ранее стало известно, что в России на 40% вырос импорт новых автомобилей Toyota. Половина была ввезены транзитом через Киргизию из-за более выгодной таможенной очистки, а треть машин поступила из Китая.

Кстати, подержанные автомобили Volkswagen, Audi, Mazda, Peugeot и даже BMW все ещё можно привезти из-за границы по льготным ставкам утильсбора, несмотря на две недавние волны повышения ставок.

Цены на них все ещё выглядят привлекательно по сравнению с новыми и не совсем понятными китайскими автомобилями. О самых интересные лотах журнал Motor расспросил доставщиков.