Названы реальные цены на гибриды и электромобили в России

По результатам 2025 года средняя стоимость нового электромобиля или гибрида на российском рынке достигла 6,75 миллиона рублей. Такие данные предоставили «Известиям» эксперты сервиса «Авито Авто».

Число предложений о продаже таких автомобилей на платформе за минувший год выросло на 16,9 процента. При этом сегмент гибридных моделей показал еще более заметную динамику. В этом случае количество объявлений увеличилось на 25,9 процента.

Эксперты выделили модели, чья стоимость за это время снизилась. Среди них оказались Evolute i-Joy (на 27 процентов, до 2,92 миллиона рублей) и Voyah Dream (на 17,1 процента, до 8,53 миллиона рублей).

Доступнее стали Evolute i-Pro (снижение на 16,7 процента, до 2,49 миллиона), «АмберАвто» А5 (на 13,9 процента, до 2,93 миллиона) и Evolute i-Space (на 12,5 процента, до 2,94 миллиона рублей).

Наибольший покупательский интерес в прошлом году вызвали модели Voyah Free, Li Auto L7, Evolute i-Space, Ora 03, «АмберАвто» А5, Li Auto L6, Li Auto L9, Zeekr 001, Evolute i-Pro, Tank 500 и 700. Наиболее значительный рост спроса в годовом сравнении показали автомобили марок Evolute (в 2,2 раза) и Tank (на 49,4 процента).

Лидерами по увеличению количества объявлений на площадке стали марки Evolute (на 25,1 процента) и Li Auto (на 20 процентов). Среди моделей максимальный рост предложений был отмечен у Li Auto L7 (на 23,8 процента).

