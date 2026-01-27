В РФ продают Skoda Karoq от 1,7 млн рублей

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

В нашем обзоре речь пойдёт о Skoda Karoq, который поставляется в Россию через параллельный импорт и стал одним из самых распространённых кроссоверов этой марки. Производство модели шло в Нижнем Новгороде с конца 2019-го по 2022 год. На одном из популярных классифайдов выставлено свыше сотни новых машин с ценами от 1,7 миллиона рублей.

Самый доступный вариант нового Karoq можно взять под заказ. Владивостокская компания предлагает модель с комбинированной отделкой сидений – тканью и эко-кожей, мультифункциональным рулем, подогревом передних кресел и зеркал, множеством USB-портов для зарядки, бесключевым доступом с кнопкой запуска мотора, а также камерой заднего вида с круговым парктроником всего за 1 700 000 рублей.

Если хочется получить более «крутой» набор опций, например двухзонный климат-контроль, цифровую панель приборов, панорамную крышу и полностью отделанные эко-кожей сиденья, то в Благовещенске такую машину оценят в 1 981 000 рублей. В других крупных городах цена выше: во Владивостоке минимум 2 050 000 рублей, Красноярске – 2 070 000, Новосибирске – 2 150 000 рублей.

За 2,2 миллиона в том же Владивостоке можно рассчитывать на Karoq, дополненный электроприводом передних сидений, встроенной навигацией, системой кругового обзора и бесключевым доступом. При этом кроссовер сохранит панорамную крышу и двухзонный климат-контроль, а также целый ряд других функций.

Заказывать Skoda Karoq предлагают не только во Владивостоке и Благовещенске, но и множества других городах: Набережные Челны, Ижевск, Мурманск, Смоленск, Чебоксары, Киров, Пермь, Ростов-на-Дону и Москва.

Покупка же из наличия обойдётся значительно дороже. Так, в Белгороде цена на новый Karoq начинается от 2 800 000 рублей. В Чебоксарах и Набережных Челнах просят почти 3 миллиона – 2 950 000 рублей, в Казани – чуть больше – 2 999 000 рублей. В Самаре и Уфе стоимость достигает 3 000 000 и 3 050 000 рублей соответственно. Машины можно найти также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже и других крупных городах страны.

Что касается технической части, на китайском заводе Karoq делают с двумя вариантами турбированных моторов: 1,2-литровым силой 116 л. с. и 1,4-литровым, выдающим 150 лошадиных сил. Для экспорта в Россию выбирают только более мощный двигатель с отдачей 150 л. с., машина оснащается семиступенчатым роботом DSG и приводом исключительно на передние колёса.

