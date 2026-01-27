В РФ уже можно купить Geely Monjaro 2026 года

Как удалось выяснить "Российской газете", российские дилеры, работающие с параллельным импортом, начали продажи обновленных Geely Monjaro 2026 модельного года. Есть автомобили как в наличии, так и под заказ. Сравниваем цены, в том числе с официальными прайсами на машины 2025 года.

© Российская Газета

Цены на обновленный Monjaro - 3,95 - 4 млн рублей. При этом не влияет на стоимость статус авто - в наличии или под заказ.

Однако встречаются исключения: например, в Новосибирске дилер за авто под заказ запросил 4,25 млн рублей.

В цены включены все необходимые сборы и пошлины, включая "утиль".

Несмотря на повышенные тарифы с 1 января, "Монджаро", поставляемые по альтернативным каналам, оказываются дешевле официальных, за которые просят от 4,55 - 5,05 млн рублей. Со скидками Monjaro стоит от 4 до 4,61 млн рублей.

Напомним, обновленный Geely Monjaro получил практически незаметный рестайлинг внешности - изменилась пластика бамперов, дизайн колесных дисков, в палитре цветов для кузова появилось три новых варианта.

В салоне изменений больше - центральный и пассажирский экраны стали больше - 14,6 дюйма, и выходят за рамки торпедо. Обновлена акустическая система, а также комплекс ассистентов, включая "автопилотные".

По технике: 2-литровый турбомотор теперь выдает 272 л.с., улучшена система регулирования жесткости амортизаторов CDC.