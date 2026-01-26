Подмосковных автомобилистов предупредили об опасности затяжного снегопада

С ночи 26 января в Московской области прогнозируется затяжной снегопад. Выпадение осадков, по данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, продлится до 30 января. На дорогах региона возможны гололедица и снежные заносы, поэтому автомобилистов призывают воздержаться от использования личного транспорта.

Причиной резкого изменения погоды метеорологи назвали отступление сибирского антициклона, а также поступление тёплых воздушных масс с запада и юго-запада.

Во вторник и среду будут установлены новые суточные рекорды по количеству осадков, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Между тем, небывалые снегопады, обрушившиеся в январе, поставили коммунальные службы Петропавловска-Камчатского в крайне сложное положение.

В попытках расчистить дороги они создали парадоксальную и опасную ситуацию: светофоры и дорожные знаки оказались полностью завалены снежными отвалами.

Кадры, опубликованные жителями, показывают, как пешеходы вынуждены ходить по протоптанным тропам на уровне скрытых под снегом объектов инфраструктуры.