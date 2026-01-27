Компания BMW официально запустила серийное производство электрического кроссовера iX3 нового поколения Neue Klasse на своем новом заводе в Дебрецене (Венгрия) еще в конце октября. Однако полноценный старт клиентских поставок намечен лишь на начало марта, и первым рынком традиционно станет Европа. Тем не менее, несколько избранных покупателей уже получили свои автомобили — торжественная церемония передачи ключей состоялась в минувшие выходные в комплексе BMW Welt в Мюнхене.

© BMW iX3

По информации производителя, «эксклюзивная группа клиентов» получила возможность забрать автомобили до начала массовых продаж. Судя по опубликованным изображениям, на мероприятии присутствовало как минимум пять экземпляров iX3: четыре в цвете Ocean Wave Blue и один — в оттенке Space Silver. Все автомобили, судя по всему, оснащены пакетом M Sport, однако колесные диски различаются. Серебристый кроссовер укомплектован 22” аэродинамическими дисками BMW Individual (дизайн 1053), тогда как один из синих автомобилей получил 21” колеса 1051 M без пакета Individual.

Впрочем, конкретные спецификации версии iX3 50 xDrive в данном случае отходят на второй план. Ключевое значение имеет сам факт проведения церемонии — по сути, она символизирует фактический старт поставок, пусть пока и в крайне ограниченном формате. Остальным покупателям придется дождаться 7 марта, когда состоится официальный запуск модели на европейском рынке. С этого дня iX3 под заводским индексом NA5 появится у дилеров по всей Европе.

BMW также подтверждает, что темпы производства на венгерском предприятии продолжают расти. Для удовлетворения увеличивающегося спроса компания планирует ввести вторую смену раньше первоначально заявленных сроков. Примечательно, что iX3 практически полностью распродан в Европе на текущий год — и это еще до выхода более доступной модификации. Заднеприводная версия с одним электромотором должна поступить в продажу до конца 2026 года.

Передача первых автомобилей в BMW Welt одновременно подчеркивает возвращение философии Neue Klasse, где iX3 выступает первенцем масштабной продуктовой кампании. К концу 2027 года BMW планирует представить около 40 новых моделей. Уже в этом году ожидается дебют следующего поколения 3 Series (G50), электрического седана i3 (NA0), удлиненной версии iX3 (NA6), нового X5 (G65), а также рестайлинговой 7 Series (G70). Хотя iX4 с индексом NA7 официально пока не подтвержден, его появление в течение года выглядит весьма вероятным.

В 2027 году BMW намерена сделать еще более решительный шаг в сторону электрификации, представив свой первый полноценный электрический M-автомобиль. Уже анонсированный M3 (ZA0), как ожидается, до конца года будет дополнен заряженной версией X3 M (ZA5).

Таким образом, ранняя передача iX3 Neue Klasse не только знаменует начало новой эры для модели, но и служит наглядным сигналом масштабных изменений в модельной линейке BMW в ближайшие годы.