В Алматы на продажу выставили внедорожник "Тигр" 2014 года выпуска. За 12 лет на нем проехали только 11,5 тысячи километров, неудивительно, что владелец описал состояние как "близкое к новому".

© Российская Газета

В продаже находится модификация ГАЗ-233001, это означает, что этот "Тигр" - гражданского назначения.

То есть кузов не бронирован, но при этом сохранены главные внедорожные атрибуты: высокий клиренс, электрические лебедки, независимая подвеска колес и полный привод с самоблокирующимися дифференциалами, как у БТР, автоматическая система регулирования давления в шинах.

Под капотом - 6-литровый дизель Cummins мощностью 205 л.с. Пару ему составляет 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Авто весит около 7,6 тонны, поэтому будущему владельцу нужно быть готовым к впечатляющему расходу топлива - около 40 л/100 км в смешанном цикле.

Но еще больше впечатляет стоимость - 28 000 000 рублей, что делает этот ГАЗ-233001 одним из самых дорогих "Тигров" на рынке.