Второй год подряд продажи новых мотоциклов устанавливают рекорд

В 2025 году в России было продано более 51 тысячи новых мотоциклов. Это на 19 процентов превысило результат предыдущего года, когда было реализовано 43 тысячи байков, сообщает «Автостат». Аналитики отметили, что уже второй год подряд в сегменте зафиксирована рекордная реализация (за весь период наблюдений).

Моторынок демонстрирует рост на протяжении 34 месяцев. Последнее снижение показателей фиксировалось в феврале 2023 года. Эксперты объясняют устойчивую положительную тенденцию приходом на рынок новых китайских моделей, которые отличаются более привлекательной ценой. Они заняли место мотоциклов из Европы, Японии и США, которые стали менее доступны для россиян. В результате доля китайских производителей продолжает увеличиваться — с 70,5 процента в 2024 году она выросла до 72,2 процента в 2025 году.

Лидером по продажам новых мотоциклов по результатам минувшего года снова стал бренд Regulmoto. Его показатель составил 9,5 тысячи единиц, что указывает на долю в 19 процентов от всего рынка. Вслед за ним идут Racer (4,3 тысячи единиц), Motoland (4,2 тысячи), Voge (3,4 тысячи) и Kayo (2,4 тысячи). Также отметки в 2 тысячи проданных экземпляров достиг индийский производитель Bajaj.

Самой востребованной моделью на рынке новой мототехники в 2025 году стал мотоцикл Motoland XF300, который был продан в количестве 3,3 тысячи единиц. Предыдущий лидер — модель Racer RC300 — с результатом в 2 тысячи штук опустился на вторую строчку. Третье место у Regulmoto Sport (1,7 тысячи). Кроме того, планку в 1 тысячу реализованных байков преодолели модели Voge DS и Regulmoto TE.

Практически каждый пятый новый мотоцикл (21 процент от общего объема) был приобретен в Москве или Московской области. В пятерку регионов-лидеров по продажам мототехники вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

