Перечислен топ самых доступных гибридных кроссоверов в России

Цены на гибридные машины кусаются. Однако гибрид гибриду - рознь. Есть самые доступные версии с так называемой мягкой гибридной системой. А на такие авто, выпускающиеся в России, действуют также госсубсидии до 925 000 рублей. Наконец, некоторые автопроизводители предусмотрели на такой транспорт серьезные скидки.

© Российская Газета

Evolute i-Space

Большой гибридный кроссовер Evolute i-Space занимает в Россию особую нишу, поскольку, во-первых, локализован на предприятии в Липецке, во-вторых, является самым доступным гибридом в РФ с учетом действующей на локализованные "зеленые" машины государственной субсидии в размере 35% от стоимости автомобиля (но не более 925 000 рублей). Не так давно модель обновилась.

Бензиновый мотор объемом 1,5 л (90 л. с.), как и прежде, не связан с колесами. В начальном исполнении электромотор на 218 л.с. передает тягу на переднюю ось. Запас хода на электротяге составляет внушительные для гибридов 165 км, на разгон до "сотни" уходит всего 7,8 с. Салон вмещает от пяти до семи человек. В начале января компания объявила о расширении линейки за счет полноприводного исполнения i-Space, доступного в единственной комплектации и только в пятиместном исполнении. Полноприводный i-Space получил дополнительный электромотор на задней оси, что увеличило отдачу до 367 л.с. Цены на переднеприводный кроссовер стартуют с 2 490 000 рублей с учетом государственной поддержки, на полноприводный - с 2 865 000 рублей.

Belgee X70

Belgee X70 - это "мягкий гибрид", который поступает в РФ с белорусского завода "БелДжи". Бензиновый трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор развивает здесь 177 л.с. и дополнен гибридной установкой 48V EMS. Находящийся на первичном валу электромотор (стартер-генератор) кратковременно повышает отдачу на 13 л.с. и 50 Нм, помогая ДВС при разгоне. При этом стартер-генератор не способен самостоятельно приводить автомобиль в движение.

Тяга на колеса обеих осей передается через электромагнитную муфту и 7-ступенчатый преселективный "робот" от Getrag. На ускорение до 100 км/ч уходит 9,9 с. Belgee X70 на сегодня - самый доступный гибридный автомобиль из официально поставляющихся в РФ. Речь идет о рестайлинговом варианте модели, получившем обновленный дизайн и улучшенную мультимедийную систему с поддержкой CarPlay. Цены на такую машину начинаются от 2 787 000 рублей.

Geely EX5 EM-i

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i уникален тем, что это первый официально поставляемый в РФ автомобиль Geely с бензиново-электрическим двигателем. От электрической модификации Geely EX5, которая тоже продается в России, гибрид отличает лючок для подзарядки с европейским разъемом Type 2/CCS Combo 2 и бензиновый люк с противоположной стороны.

Атмосферный 1,5-литровый мотор (99 л.с. и 125 Нм) здесь может как заряжать тяговую батарею, так и передавать тягу на передние колеса. Модель может функционировать в том числе и в чисто электрическом режиме. Запас электрического хода составляет по паспорту 111 км в городе и до 83 км в смешанном режиме (город + трасса). На ускорение до "сотни" у кроссовера с совокупной отдачей 218 л.с. уходит 8,1 с. Geely EX5 EM-i предлагается в России в двух комплектациях. Цены без учета скидок - 3 569 990 рублей и 3 869 990 рублей соответственно.

Wey 05

У премиум-бренда Wey в линейке есть плагин-гибридный кроссовер. Речь о модели Wey 05, оснащенной 2-литровым турбомотором, двумя электромоторами и 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Суммарная отдача установки составляет 421 л.с. и 847 Нм.

Такие показатели позволяют Wey 05 ускоряться до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на 220 км/ч. Привод- полный. Запас хода - 864 км, на электричестве можно проехать 150 км. Сегодня за гибридную модель просят 5 549 000 рублей, однако для поддержания конкурентоспособной цены компания предоставляет так называемую "прямую выгоду" при покупки машин прошедших годов выпуска. На официальном сайте марки указана цена с максимальной скидкой - 4 900 000 рублей.

Changan UNI-K

Среднеразмерный гибридный кроссовер Changan UNI-K, официально дебютировавший на российском рынке в 2023 году, позиционируется как стильный автомобиль с высокими технологиями.

Модель доступна в РФ также и с 226-стильным бензиновым мотором. Гибридное же исполнение заметно дороже - 5 219 900 рублей против 4 119 900 рублей за версию с ДВС. Госсубсидий же, поскольку модель импортируется, не предусмотрено. Внешне гибридный Uni-K мало отличается от обычного.

Силовая установка iDD состоит из бензиновой 1,5-литровоый "турбочетверки" (166 л.с., 255 Нм), 6-ступенчатого преселективного "робота" и встроенного в него электромотора (150 л.с., 330 Нм). Совокупная отдача системы составляет 286 л.с. и 585 Нм, привод - передний. Это подзаряжаемый гибрид, способный передвигаться в том числе и в чисто электрическом режиме ("зеленый" запас хода - 135 км). Максимальная же "дальнобойность" с полным топливным баком достигает 1000 км.

GAC GS8

GAC GS8 тоже имеет гибридное исполнение (комплектация Lounge). Гибридная система состоит здесь из 2-литрового бензинового мотора (190 л.с.) и двух электродвигателей (183 л.с. и 54 л.с.), выдающих в совокупности 427 л.с., что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,9 с.

В качестве трансмиссии используется электромеханический вариатор производства Toyota, привод - полный. Такой гибрид не предусматривает подзарядку тяговой батареи от розетки. Трехмоторный GAC GS8 разгоняется до "сотни" за 6,9 с, средний расход топлива составляет 7,8 л/100 км, причем допускается использование бензина АИ-92.

Такой кроссовер имеет богатое оснащение, включающее в себя 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым дисплеем, премиальную аудиосистему Alpine на 10 динамиков, трехзонный климат-контроль, систему кругового обзора, многочисленные электронные ассистенты водителя и многое другое. Цены начинаются от 5 399 000 рублей.

Seres Aito M5

Все Seres Aito M5 поставляются в РФ с топовым вариантом агрегатной связки. На передней и задней оси кроссовера установлено по электромотору. Их суммарная мощность достигает внушительных 487 л.с. и 675 Нм. Бензиновый 1,5-литровый турбоагрегат (152 л.с.) не связан с колесами и работает только в режиме генератора.

Seres Aito M5 ускоряется до первой "сотни" всего за 4,6 с. Система выбора режимов движения позволяет тасовать предустановки Eco, Comfort и Sport. Автомобиль может проехать на электричестве, без запуска бензинового двигателя, до 180 км. Цены же начинаются от 5 290 000 рублей.