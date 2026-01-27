В Россию начали поставлять Toyota RAV4 нового поколения. На классифайдах впервые появился кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который ввезли в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Главное отличие этой машины – она есть „в наличии“ у дилера, опубликовавшего свое объявление на Авто.ру. Это означает, что автомобиль уже растаможен на юрлицо по коммерческому утилизационному тарифу», – говорится в публикации.

Продавец указывает, что у этого экземпляра Toyota RAV4 2025 года выпуска пробег составляет всего 1 километр, а цена — 5 миллионов рублей.

Машину привезли из Китая. Кроссовер оснащён базовой для местного рынка силовой установкой: 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. (206 Н·м крутящего момента), вариатором и полным приводом.

В перечень оборудования этой версии входят кожаная отделка салона, подогрев передних сидений и заднего дивана, панорамная крыша, а также электронная багажная дверь с доводчиком.

