Пробки в Москве впервые в году достигли 10 баллов

В среду вечером московские дороги сковали беспрецедентные заторы - уровень пробок впервые достиг максимальной отметки в 10 баллов. Причиной стал затяжной снегопад.

© Российская Газета

По данным сервиса "Яндекс Карты", наиболее сложная ситуация сложилась в центральной части столицы. Практически парализовано движение на Садовом кольце - проблемы отмечаются как на внутренней, так и на внешней стороне. Серьезные затруднения испытывают водители на ряде ключевых магистралей: на улицах Тверская, Земляной Вал, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Большая Якиманка и Валовая. Заторы также образовались на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Большом Каменном мосту.

Не лучше обстановка и на Третьем транспортном кольце - там наблюдается плотное движение почти на всем протяжении дороги. Проблемы с проездом отмечаются и на Московской кольцевой автодороге, и на магистралях, ведущих за город. Наибольшая концентрация пробок зафиксирована в северо‑западной, юго‑восточной и восточной частях столицы.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

"Улично-дорожная сеть непрерывно расчищается от снега, повсеместно организованы мероприятия по вывозу сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега проводятся и на дворовых территориях. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем, очистка города от снега ведется круглосуточно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Между тем генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram‑канале проинформировала, что ее сотрудники активно занимаются расчисткой территории после снегопада. Эти меры направлены на то, чтобы и животные, и посетители чувствовали себя комфортно. "Сегодня наш зоопарк превратился в настоящую зимнюю сказку. Снегопад накрыл все белым, пушистым покрывалом, и это невероятно красиво! Но пока одни наслаждаются этим видом, другие работают. Наши сотрудники оперативно чистят дорожки, вольеры, желоба для стока воды, чтобы животные и гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Работа кипит: трактора, тележки, лопаты - все в деле", - отметила Акулова.

Непогода в Москве не повлияла на работу поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресс". "В настоящее время в условиях сильного снегопада поезда и экспресс-автобусы курсируют в столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово по расписанию", - рассказали в пресс-службе "Аэроэкспресс". С момента начала снегопада в компании работает оперативный штаб, а на конечных станциях поездов увеличено число бригад, которые занимаются удалением наледи и снега с дверей составов. Одновременно ведутся работы по расчистке пассажирских платформ и автобусных остановок.

Отметим, что за последние сутки на Московской железной дороге с путей убрали свыше 100 тысяч кубометров снега. Днем для этих работ задействовали 85 единиц специализированной техники, а в ночное время к ним присоединились еще 65 снегоуборочных машин. В общей сложности в расчистке железнодорожной инфраструктуры участвовало более 2 тысяч работников. В настоящий момент мероприятия по очистке продолжаются. На линии находится около 100 единиц снегоуборочной техники. К работам по расчистке как путевой, так и пассажирской инфраструктуры привлечено свыше 4 тысяч сотрудников.

Аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме, несмотря на снегопад. Для поддержания бесперебойной деятельности аэродромная служба задействовала свыше 90 единиц специализированной техники. В частности, 27 января сотрудники аэропорта 40 раз проводили расчистку взлетно‑посадочных полос, переместив при этом более 585 тысяч кубометров снега.

Аэропорт Внуково также функционирует без сбоев: за день 28 января удалось обеспечить вылет и прилет 183 рейсов, несмотря на сложные погодные условия. Для ликвидации последствий снегопада в аэропорту мобилизованы 75 сотрудников и порядка 70 единиц спецтехники. За двое суток интенсивных снегопадов с взлетно‑посадочных полос удалось вывезти около 50 тысяч кубометров снежных масс.