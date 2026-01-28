В Казахстане перезапустили официальные продажи автомобилей Nissan. Первыми новинками Nissan стали кроссовер Qashqai и внедорожник Patrol. Так, кроссовер третьего поколения оснащается двухлитровым 150-сильным турбомотором и клиноременным вариатором. Базовые версии имеют передний, а более дорогие — полный привод.

© Motor.ru

В начальном исполнении новый Nissan Qashqai стоит 20,4 млн тенге — это 3,1 млн рублей. Она имеет полный комплект подушек безопасности, систему автоторможения, двухзонный климат-контроль, набор обогревов и центральный тачскрин диагональю 12,3 дюйма.

Nissan Patrol предлагает 3,5-литровым турбированный V6 отдачей 425 л.с., 9-диапазонный «автомат» и полный привод. Минимальная цена богато оснащённого внедорожника — 54,9 млн тенге, что равнозначно 8,4 млн рублей. Но продажи модели стартуют позже.

Между тем, в Казахстане введут заградительный утильсбор для автомобилей: ставки утилизационного платежа на машины из России и Белоруссии планируется увеличить многократно.