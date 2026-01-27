Суд лишил прав водителя, снесшего шлагбаум у театра в Москве

Водителя, который снес на иномарке шлагбаум у театра Фольклорный центр «Москва» в столице, лишили прав на год. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Мировой судья судебного участка № 209 района Филевский Парк города Москвы признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина не разобрался с коробкой передач на Faw HongQi H5 и врезался в шлагбаум у театра. Виновник ДТП не стал дожидаться инспекторов и уехал с места аварии.

