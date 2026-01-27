Столица встала в девятибалльных пробках: инструкция для водителей

В Москве дорожное движение парализовали девятибалльные заторы. Из-за мощного ночного снегопада, который принес почти пятую часть месячной нормы осадков, уровень заторов в столице взлетел до 9 баллов. Особенно тяжелая ситуация сложилась на МКАД. В Департаменте транспорта города автовладельцам настоятельно рекомендовали отказаться от личных автомобилей в пользу метро или наземного общественного транспорта, так как время в пути из-за непогоды выросло в 2−3 раза.

© Motor.ru

Дороги встали: где хуже всего

По ситуации на утро 27 января, индекс пробок достиг критической отметки в 9 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Карты». Основные очаги заторов образовались на ключевых магистралях: Третьем транспортном и Садовом кольцах, МКАД, а также на вылетных шоссе — Энтузиастов, Дмитровском и Каширском.

В ГИБДД Москвы заверили, что ситуация находится на постоянном контроле. «Инспекторы совместно с экстренными службами ведут круглосуточный мониторинг для оперативного реагирования и обеспечения безопасности. Основное внимание уделяется МКАД, скоростным участкам, мостам и эстакадам», — сообщили в ведомстве.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На кольцевой автодороге движение серьезно осложнено из-за буксующих фур. Наиболее проблемными стали участки в районе Волоколамского и Бесединского шоссе, съезд на Ленинградское шоссе, а также отрезки у Осташковского, Дмитровского, Коммунарского, Рублевского шоссе и улиц Поляны и Соломеи Нерис.

Инструкция для водителей

Главная рекомендация от властей для автомобилистов — по возможности отказаться от поездок. Если же это необходимо, лучше выбрать метро, Московские центральные диаметры или кольцевую линию.

Для тех, кто всё же выехал, есть четкие правила: увеличить дистанцию в 3−4 раза, избегать резких маневров и не пытаться обгонять снегоуборочную технику. Машину перед выездом необходимо полностью очистить от снега, а парковаться разрешается только на специально отведенных местах, чтобы не блокировать работу уборочных машин.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

«В условиях снегопада крайне важна внимательность за рулем. Для помощи водителям работает служба эвакуации „Московского паркинга“. Ее вмешательство помогает не только в конкретной ситуации, но и предотвращает потенциальные ДТП», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также автомобилистам напомнили о взаимовыручке: левые ряды следует оставлять для спецтехники, обязательно уступать дорогу машинам экстренных служб и по возможности помогать тем, кто застрял, но только если это не создает риска. Такси: цены под контролем

Несмотря на сложную дорожную обстановку, в основных транспортных хабах столицы резкого роста тарифов такси не зафиксировано. Количество машин на линии к 10:00 утра почти не отличалось от обычных дней. Городские власти взяли под особый контроль ценообразование в сервисах, чтобы не допустить необоснованного завышения стоимости поездок.

Повторение сценария

Нынешний снегопад уже сравнивают с тем, что обрушился на столицу 9 января с циклоном «Фрэнсис». Тогда также была парализована работа МКАД, а синоптики говорили о возможном рекорде. Однако сегодняшняя ситуация, по данным на утро 27 января, оказалась еще более тяжелой.

Снег бьет по всему северному полушарию

В конце января 2026 года экстремальные снегопады стали вызовом не только для Москвы. В Японии на острове Хоккайдо из-за остановки всех видов транспорта около 7 тысяч человек вынужденно провели ночь в аэропорту Нью-Титосэ. В Саппоро за двое суток выпало 64 см снега — такого не было с 1999 года.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Еще более серьезные последствия стихия имела в США. Зимний шторм 25−26 января унес жизни не менее 15 человек, привел к отмене свыше 10 тысяч авиарейсов и оставил без электричества более 800 тысяч домохозяйств.

Ущерб был признан настолько масштабным, что для помощи пострадавшим штатам было задействовано федеральное агентство по ЧС (FEMA).