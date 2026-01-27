В Китае составили список самых популярных премиальных авто

Китайский блогер Tongkuai Shuchang опубликовал рейтинг продаж роскошных автомобилей стоимостью более миллиона юаней (10 930 000 рублей) на рынке КНР в 2025 году. В списке, где доминируют иностранные люксовые бренды, такие как Porsche, Land Rover и Mercedes-Benz, китайские модели также нашли свое место.

Как отмечает портал CarNewsChina, лидером продаж в Поднебесной стал Porsche Cayenne, разошедшийся тиражом в 17 194 экземпляра. На втором месте - британский Range Rover с 16 956 проданными автомобилями. В топ-5 также вошли Land Rover Defender, Porsche Panamera и Mercedes-Maybach S-Class.

Yangwang U8L занял лишь 15-е место с 1538 проданными машинами, а Yangwang U8 - 16-е место с 1112 проданными автомобилями.

Интересно отметить, что в 2025 году средняя цена легковых машин в Китае снизилась до 170 000 юаней (1 858 000 рублей), что на 14 000 юаней (153 020 рублей) меньше, чем в 2024 году. Это снижение средней цены на рынке в целом повлияло и на цены на автомобили класса люкс, которые также уменьшились. В 2025 году средняя стоимость роскошных моделей составила 358 000 юаней (3 912 940 рублей), что ниже прошлогоднего показателя в 376 000 юаней (4 109 000 рублей).

