Движение на М-4 «Дон» восстановлено и осуществляется в штатном режиме

Ростовская область, 27 января 2026, DON24.RU. Движение на М-4 «Дон» осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее сообщалось, что из-за сильного бокового ветра и образовавшегося снежного перемета на 1020-м км трассы М-4 «Дон» в северном направлении затруднено движение транспорта. Водителям предлагали воспользоваться альтернативным маршрутом.