Нидерландская компания Donkervoort Automobielen представила свой новый спорткар P24 RS, пришедший на смену Donkervoort F22. Внешне Donkervoort P24 RS похож Donkervoort F22, но кузов и шасси комплексно модернизированы, под капотом теперь не 2,5-литровая «турбопятёрка» Audi, а облегчённый 3,5-литровый битурбомотор V6 от Ford, выдающий до 600 л.с.

Осенью 2024 года компания Donkervoort представила прощальную версию Final Five спорткара F22 и тем самым завершила эпоху сотрудничества с Audi. Расставание было в некоторым смысле вынужденным, поскольку Audi скоро свернёт производство своего рядного 5-цилиндрового турбомотора EA855, который покупала и дорабатывала компания Donkervoort. На самом деле при скромных тиражах моделей Donkervoort можно было ещё лет десять пользоваться мотором Audi, закупив нужное количество впрок, но компания Donkervoort решила двигаться дальше и перешла на моторы Ford, что было ожидаемо, так как до эпохи Audi компания Donkervoort уже использовала моторы Ford.

Достаточно мощных рядных двигателей у Форда сейчас нет, поэтому компания Donkervoort выбрала относительно громоздкий и тяжёлый 3,5-литровый V6 семейства Ecoboost. Сама компания Ford ставит этот мотор в том числе на полноразмерные пикапы и внедорожники, а самую мощную версию (до 669 л.с.) получил суперкар Ford GT второго поколения. Компания Donkervoort доработала фордовский V6 с учётом своих потребностей, а именно сделала его максимально лёгким (общая масса в сборе — менее 170 кг) и максимально отзывчивым.

Новые, очень лёгкие и компактные турбокомпрессоры для двигателя Donkervoort P24 RS поставляет нидерландская компания Van der Lee, занимающаяся производством высокотехнологичных комплектующих для болидов Формулы-1. Каждый турбокомпрессор весит всего 4 кг, крыльчатка здесь не литая, а выточенная из цельной заготовки, что позволило получить особо сложный профиль лопаток. Шарикоподшипники обеспечивают желанную отзывчивость — раскручиваются крыльчатки практически мгновенно. Избыточное давление при этом относительно небольшое — 1,2 бар (у мотора Audi было 1,5 бар). Лёгкие австралийские интеркулеры Conflux изготовлены методом 3D-печати, равно как и новые компактные впускной и выпускной коллекторы.

Максимальная отдача двигателя — 600 л.с. при 5500 об/мин и 800 Нм при 4500 об/мин, но водитель может её искусственно ограничивать на уровне 500 л.с. и 650 Нм либо 400 л.с. и 500 Нм для, так сказать, дежурных поездок. Вся мощность передаётся на задние колёса через 5-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал Torsen. Масса коробки передач по сравнению с моделью F22 уменьшена на 15 кг. Снаряженная масса Donkervoort P24 RS составляет 840 кг, сухая масса — 780 кг. Объём топливного бака — 45 л. Время разгона до первой «сотни» не раскрыто, до 200 км/ч новый спорткар разгоняется за 7,4 с, максимальная скорость — более 300 км/ч. В поворотах Donkervoort P24 RS способен достичь перегрузок в 2,3g.

В части кузова и шасси Donkervoort P24 RS представляет собой дальнейшую эволюцию конструкции Donkervoort F22. Главное новшество — 9-килограммовый передний подрамник, изготовленный из композита Ex-Core на основе углеволокна, где вместо смолы используется пенонаполнитель. К этому подрамнику крепится не только передняя подвеска, но и радиатор двигателя, а также элементы аэродинамического оперения. Сам кузов представляет собой комбинацию алюминиевого трубчатого каркаса, деталей из композита Ex-Core и традиционного углепластика. Тип кузова — тарга, его жёсткая крыша съёмная и состоит из двух пловинок, в каждую интегрирован спойлер. Дневные ходовые огни и поворотники интегрированы в капот, фары дальнего света находятся за сеткой радиаторной решётки, а вот фары ближнего света выполнены в виде выдвигающихся боковых лезвий — весьма оригинальное решение. Габаритная длина Donkervoort P24 RS — 4000 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1105 мм, колёсная база — 2420 мм.

Для использования Donkervoort P24 RS на треке разработан съёмный аэродинамический обвес, состоящий из развитого переднего спойлера и двух боковых антикрылышек на корме, этот обвес генерирует до 90 кг дополнительной прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч, не снижая максимальную скорость. В шасси установлены усовершенствованные адаптивные амортизаторы TracTive, позволяющие регулировать дорожный просвет в диапазоне от 90 до 120 мм. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мощные дисковые тормоза — от AP Racing, с 4-поршневыми фиксированными суппортами «по кругу», диаметр передних тормозных дисков — 330 мм, задних — 280 мм. В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза такого же размера. Легкосплавные колёса обуты в полуслики Nankang CR-S размерности 235/40 R 18 спереди и 275/35 R 19 сзади. Электроусилитель руля и ABS — опции.

Двухместный салон Donkervoort P24 RS выгляди почти так же, как у Donkervoort F22, но на центральный тоннель добавлены регуляторы двигателя, подвески и системы traction control, а классический рычаг стояночного тормоза заменён клавишей. Роль мультимедийной системы выполняет смартфон владельца. Новые кресла Recaro имеют большой диапазон регулировок, в них будет удобно даже гренадерам ростом до 2,05 м. В корме имеется достаточно вместительный багажник объёмом 298 л.

Идекс P24 новый спорткар получил в честь девочки Фиби, родившейся в 2024 году — это вторая дочь главы компании Дениса Донкерворта. Прежний Donkervoort F22 был назван в честь первой дочки Филиппы, родившейся в 2022 году.

Заявленный тираж Donkervoort P24 RS — 150 экземпляров, более трети из них уже проданы. Цена — от 298 500 евро без учёта налогов. Поставки клиентам начнутся в апреле.