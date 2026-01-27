Популярный кроссовер Haval получил важную опцию комфорта

Haval оснастил популярный кроссовер важной опцией комфорта. Китайский производитель сообщил о появлении в перечне базового оборудования кроссовера M6 фирменной телематики GWM Connection. Технология позволяет не вставая с дивана подключаться к бортовой электронике и управлять рядом функций, а для обеспечения доступа достаточно скачать мобильное приложение.

© Quto.ru

В компании отметили, что новая система работает на базе телематического модуля, который устанавливается в автомобили. Благодаря нововведению владелец может в любое время суток проверить состояние и геолокацию кроссовера, уровень топлива и заряд аккумулятора.

Кроме того, через мобильное приложение можно управлять центральным замком, менять настройки климат-контроля, удалённо запускать и останавливать двигатель.

«Все действия пользователя фиксируются в истории мобильного приложения GWM, обеспечивая прозрачность и контроль над автомобилем», — отметили в пресс-службе марки.

По итогам прошлого года Haval M6 занял второе место по популярности среди моделей бренда, уступив только абсолютному бестселлеру — Jolion. С начала продаж в 2023 году и по конец 2025 дилеры реализовали более 80 000 машин, из них более половины пришлось на версии с роботизированной трансмиссией.

Производство паркетника налажено на заводе в Калуге. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 143 силы, в связке с которым работает 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 7-диапазонный «автомат».