В Ульяновский автозавод инвестируют более 12 млрд рублей в 2026-2027 годах

Компания "Соллерс" инвестирует более 12 млрд рублей в Ульяновский автомобильный завод в 2026-2027 годах. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских после посещения предприятия.

"Очень много инвестпроектов реализуется на нашем предприятии. Только за последние годы вложено порядка 18 млрд рублей. Планы на 2026-2027 годы - 12,5 млрд рублей", - сказал он.

Губернатор добавил, что средства будут направлены, в частности, на линию сварки кузовов для новых пикапов ST6, ST8 и ST9. "[На предприятии] применяются роботы, самые новейшие технологии", - подчеркнул он.

Русских поблагодарил председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова за большой вклад в развитие экономики Ульяновской области. "Если взять ситуацию 15-летней давности, никто еще не думал, что эта площадка будет так динамично развиваться. По сути, это сейчас лидер автомобильного производства России", - отметил глава региона.

Губернатор также уточнил, что Ульяновский автомобильный завод вносит большой вклад в индекс промышленного производства региона.