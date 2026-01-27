В Мурманске после аварии восстановили электроснабжение

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП, которое на несколько дней оставило без электричества часть Мурманска и Североморск, восстановлено в полном объеме, работы по Североморску продолжаются. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме. Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются", - написал Чибис.

Глава региона отметил, что в отдельных домах и квартирах Мурманска управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества, что связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Губернатор сообщил о том, что после установки временных опор энергетики начали подавать напряжение на восстановленную линию в тестовом режиме. По расчетам региональных властей, полное восстановление электроснабжения может занять до недели. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту массовых отключений.