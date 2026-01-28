В Совфеде предложили законодательно отделить самокат от мопеда
Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству Артем Шейкин предложил законодательно определить статус человека, управляющего электросамокатом или моноколесом. Эксперты поддерживают саму идею, но предупреждают: новые правила будут работать только при наличии реальных механизмов контроля.
Артем Шейкин считает, что совершенствование регулирования для СИМ назрело давно:
"Необходимо ввести в законе определение "лица, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ)" для того, чтобы устранить правовую неопределенность".
Также сенатор добавляет, что важно разработать четкие технические критерии, отделяющие, к примеру, обычный самокат от электромопеда, в том числе по мощности и максимальной скорости.
"Это позволит избежать манипуляций и точно определить, каких правил должен придерживаться владелец того или иного устройства, - отмечает Шейкин. - Без такого определения невозможно ни прописать обязанности, ни призвать к ответственности".
Юрист: определение уже есть, но оно размыто
Оценивая инициативу, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский обратил внимание на существующую правовую базу. Он напоминает, что в правилах дорожного движения уже есть определение "средство индивидуальной мобильности". Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов) и предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя.
"Таким образом, дополнять ПДД еще одним дублирующим определением вряд ли имеет смысл", - полагает юрист.
При этом он согласен, что действующие формулировки требуют уточнения. В частности, неясным является вопрос о том, какой двигатель имеется в виду - электрический или двигатель внутреннего сгорания. Введение более четких критериев в нормативное определение СИМ будет способствовать дальнейшему правовому регулированию использования средств индивидуальной мобильности, считает Хаминский.
Главный вопрос: как контролировать?
Говоря о возможных критериях, директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета Минтранса Ксения Эрдман напоминает о существующем формальном параметре - предельной мощности.
"У нас есть четкий критерий: к СИМ относится все мощностью до 0,25 кВт. Все, что выше, - это уже мопед со всеми вытекающими правами и обязанностями", - говорит она.
Основная неясность возникает с курьерскими электровелосипедами, которые по формальным признакам могут считаться обычными велосипедами, так как в определении есть допущение об электромоторе.
Однако проблема, по словам эксперта, не только в формулировках, но и в практическом контроле со стороны ГИБДД.
"Теоретически измерить мощность можно, но на деле это гораздо сложнее, чем измерить скорость. Сейчас, во время рейдов, инспекторы вынуждены сравнивать внешний вид велосипедов с похожими моделями в интернете, так как у курьеров нет обязанности возить с собой технический паспорт. А реальная мощность конкретного образца может отличаться от эталонной как в большую, так и в меньшую сторону. Получается некоторая профанация" - констатирует Эрдман.
Решением, по ее мнению, могла бы стать обязательная регистрация СИМ - соответствующий проект сейчас находится в стадии подготовки. Внедрение регистрации в целом может снять вопрос с определением мощности транспортного средства прямо на месте, если у инспекторов возникнет такой интерес.
О необходимости в первую очередь создать работающую систему контроля говорит и Александр Старовойтов, член президиума ассоциации "Транспортная безопасность".
"Мы можем сколько угодно озвучивать правильные концепции разграничения самих средств индивидуальной мобильности и тех, кто ими пользуется, и, наверное, они будут правильными. Но прежде всего нужно ответить на вопрос: как технически контролировать и регистрировать СИМ?" - говорит он.
По его словам, технические решения для этого уже существуют, но не используются. "Например, есть разработки у подведомственного Министерству транспорта НИИАТ, которые теоретически позволяют контролировать передвижение СИМ. Но они пока остаются невостребованными", - констатирует эксперт. Без такой системы, убежден он, проблему не решить. Даже имеющиеся меры вроде номеров на самокатах кикшеринга не работают из-за отсутствия механизмов их считывания и идентификации нарушителей.
"Решая вопрос о том, как разграничить тех или иных пользователей и те или иные средства индивидуальной мобильности, в первую очередь нужно решить, как осуществлять контроль. Это касается всего спектра устройств, от арендных самокатов до скоростных моноколес, которые иногда несутся вдоль трасс с автомобильной скоростью", - резюмирует Старовойтов.