Кроссовер Belgee X50 обошел всех и стал самым продаваемым в Москве в 2025 году

Кроссовер Belgee X50 в 2025 году стал бестселлером на московском рынке новых легковых автомобилей, об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Так, за прошедший год было реализовано 8 061 единиц модели, что позволило ей занять первую строчку рейтинга.

На втором месте расположился Geely Monjaro, который разошелся тиражом в 7 406 штук. Третье место с результатом 6 020 проданных авто занял Belgee X70. Четвертую позицию занял Haval Jolion с 5 257 проданными экземплярами, а пятую - Lada Granta, которая нашла своих покупателей в количестве 3 412 штук.

В десятку лидеров также вошли такие модели, как Geely Atlas, Haval F7, Changan UNI-S/CS55 Plus, Chery Arrizo 8 и Solaris HC.

Среди всех брендов лидером по количеству проданных автомобилей в Москве осталась Geely, реализовавшая 17 071 машину. На втором месте оказался Haval с 16 733 проданными авто, а на третьем - Belgee, реализовавший 14 733 единицы. В топ-5 также вошли Lada и Chery.

Всего в 2025 году на московском рынке было продано 172,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом. Эксперты отмечают, что более половины всех проданных машин (57%) принадлежат китайским маркам.

