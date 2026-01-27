Назван самый продаваемый новый кроссовер в Москве

На второй и третьей позициях также оказались кроссоверы — Geely Monjaro и Belgee X70. Замыкают первую пятёрку Haval Jolion и Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© Belgee

Среди марок-лидеров на столичном рынке первое место сохранила Geely, за ней следуют Haval и Belgee. Всего в Москве за год было продано 172,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2024 году.

Доля китайских брендов в общем объёме продаж Москвы составила 57%. Этот показатель снизился на 12 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом (69% в 2024 году). При этом увеличилась доля белорусских, немецких, российских и японских марок.

