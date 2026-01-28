Электрокары победили бензиновые авто в борьбе за важный рынок

В Европейском союзе в декабре 2025 года впервые продали больше полностью электрических автомобилей нежели их аналогов с бензиновыми двигателями. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на промышленную группу ACEA.

© Lenta.ru

Эксперты полагают, что доля электромобилей на европейском рынке будет продолжать расти, несмотря на то, что власти ЕС собираются отменить запрет на транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно данным ACEA, в последний месяц зимы регистрация электромобилей, подключаемых гибридов и гибридных электромобилей выросла на 51, 36,7 и 5,8 процента соответственно и в совокупности составила 67 процента от общего числа зарегистрированных автомобилей в ЕС. По словам аналитика Маттиаса Шмидта, потребуется еще около пяти лет, прежде чем электрические автомобили полностью вытеснят модели с двигателями внутреннего сгорания в этом регионе.

В декабре продажи автомобилей в ЕС выросли на 5,8 процента и достигли почти миллиона автомобилей. За год данный показатель увеличился на 1,8 процента, составив 10,8 миллиона.

По итогам 2025 года продажи новых электромобилей в России серьезно упали. За год было зарегистрировано 12,5 тысячи электрокаров, или на 30 процентов меньше, чем в 2024-м, когда продали 17,8 тысячи единиц.