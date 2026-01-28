Toyota анонсировала новинку: не то кроссовер, не то пикап

Таинственная премьера Тойоты адресована американскому рынку. Местные профильные медиа считают, что полностью модель раскроют в феврале.

Американское и канадское подразделения Toyota одновременно распространили тизеры некой модели. Картинку и короткий видеоролик сопровождает надпись: «Что-то новое на горизонте». Кстати, это послание, Тойота и прежде использовала для своих премьер. Никаких подробностей о грядущей новинке нет – даже дата презентации еще не объявлена. При этом некоторые американские профильные медиа уверены, что автомобиль представят в следующем месяце.

На опубликованных кадрах мы видим сделанные в виде двух линий задние фонари и довольно мускулистые бока, на крыше установлены рейлинги. Также засвечен отдельно стоящий планшет мультимедийной системы.

Первое, что приходит в голову, — Toyota анонсировала брутальный кроссовер или внедорожник. Если предположить, что это все-таки паркетник, то таинственной премьерой может оказаться либо следующий Highlander, либо рестайлинговый Grand Highlander. Кроссовер без приставки пребывает в актуальном поколении с 2019 года, а Гранд, который делит с «просто» Highlander платформу, но при этом имеет собственные кузов и дизайн, в строю с 2023-го. Среди других версий, выдвигаемых американскими журналистами: к дебюту готовят электрический RAV4 с оригинальным обликом, серийное воплощение концепта Land Cruiser Se (шоу-кар тоже является паркетником, и тоже электрическим), ну или совершенно новую модель.

Впрочем, есть у американцев еще одно предположение – мол, это и не кроссовер вовсе, а «легковой» пикап, который составит конкуренцию Ford Maverick. Так, еще в 2023 году компания Toyota продемонстрировала концептуальный грузовичок EPU. Затем в Сети появилась информация о том, что товарной версии дали «зеленый свет». Правда, тогда сообщалось о пикапе для Южной Америки. Но не исключено, что, видя успехи Maverick, Тойота все же решилась на создание подобной модели для Штатов и Канады.

Больше подробностей о таинственной новинке может появиться еще до полноценной презентации, так что ждем.