Chery представила свой первый полностью электрический пикап Himla EV

Китайская автомобильная компания Chery официально представила свой первый полностью электрический пикап Himla EV (Rely R08). Новинка доступна в шести вариантах исполнения по цене от 127 800 до 158 800 юаней (от 1,4 до 1,72 млн рублей).

Himla EV сочетает в себе рамную конструкцию и современный дизайн с большой многоугольной решеткой радиатора и характерным центральным логотипом бренда Rely на капоте.

Пикап доступен в стандартной (5330 мм) и удлиненной (5610 мм) версиях. Глубина стандартного грузового отсека составляет 1530 мм, удлиненного - 1810 мм, при этом ширина и высота остаются неизменными (1620 мм и 515 мм соответственно).

Интерьер Himla EV отличается трехспицевым рулевым колесом, плавающим центральным экраном (15,6 или 12,3 дюйма) и стильным оформлением салона в светло-коричневых и черных тонах с хромированными вставками.

Как отмечает CarNewsChina, автомобиль оснащен полностью электрической трансмиссией. Одномоторная заднеприводная версия с максимальной мощностью 150 кВт (201 л.с.) и крутящим моментом 350 Нм разгоняется до 100 км/ч за 8,8 секунды. Полноприводная версия с двумя двигателями выдает максимальную мощность 300 кВт (402 л.с.) и крутящий момент 540 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 5 секунд.

