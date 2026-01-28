Сотрудник ГАИ толкал фуру в гору в подмосковном Реутове

В Сети распространилось видео, на котором сотрудник ГАИ в подмосковном Реутове толкает в гору фуру с прицепом. Пользователи засомневались в подлинности кадров, но позже в региональном управлении Госавтоинспекции подтвердили, что такая ситуация действительно имела место и видео не сгенерировано искусственным интеллектом.

© Вечерняя Москва

— Для сотрудников нет преград, когда необходимо оказать помощь участникам дорожного движения, — приводит слова представителей инспекции Telegram-канал RT на русском.

Проблемы с движением возникли на Горьковском шоссе из-за сильного снегопада.

По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, снегопад продлится ближайшие несколько дней, и еще выпадет до десяти сантиметров снега. Специалист добавил, что в пятницу, 30 января, погода изменится из-за смены воздушных масс и температура снизится.

Гидрометцентр предупреждает, что снегопад, который вечером 26 января обрушился на Москву и Московскую область, продлится по меньшей мере до четверга, 29 января.